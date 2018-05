Elfic Fribourg s’offre un triplé historique

Après les sacres de 2006 et 2011, Elfic Fribourg s’est adjugé dimanche un troisième titre de champion de Suisse et met ainsi fin à six ans de règne du rival valaisan Hélios. Déjà victorieuses de la Coupe de Suisse et la SBL Cup cette saison, les joueuses de Laurent Plassard ont ainsi réalisé un triplé inédit dans l’histoire du club. Dimanche, les Fribourgeoises sont allées battre Troistorrents sur le score de 81 à 74 grâce notamment à une Marielle Giroud en feu (30 points). Elles remportent ainsi 3-0 cette série finale. A noter que la saison prochaine, sous la conduite du nouvel entraîneur belge Jan Callewaert, Elfic Fribourg participera pour la quatrième fois à la Coupe d’Europe. L’effectif devrait, lui, connaître peu de changement. Du côté masculin, Olympic est en route pour connaître…