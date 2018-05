née Ruffieux

BROC

Emma Sudan s’est éteinte le 13 mai, au foyer La Rose des Vents à Broc, entourée de sa famille. Elle était dans sa 97e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 18 mai en l’église de Broc.

Emma Sudan vit le jour le 6 décembre 1921 dans le foyer de Fran- çois et Lydie Ruffieux, à Crésuz. Après une enfance heureuse et une scolarité exemplaire, son espoir de poursuivre des études ne fut que feu de paille. A 14 ans déjà, elle dut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Engagée comme bonne à tout faire dans diverses familles, pour des salaires dérisoires, elle mit cependant tout son cœur à l’ouvrage. Les enfants dont elle s’occupa furent ses rayons de soleil.

Lors d’un engagement à Broc, à l’âge de 17 ans, elle fit la connaissance du facteur du village, François…