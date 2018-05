Famille relogée après l'incendie d'une villa à Nuvilly

Une épaisse fumée se dégageait du toit de l’habitation. Les 38 pompiers du corps des sapeurs-pompiers CSPI Les Verdières, ainsi que les 21 pompiers du Centre de Renfort d’Estavayer-le-Lac, ont rapidement maitrisé cet incendie. Personne n’a été blessé ni incommodé par la fumée. Une ambulance a été engagée préventivement.

Les dégâts sont importants. Une façade et une partie du toit sont endommagés et le couvert de la terrasse a été totalement détruit. De plus, diverses pièces d’habitation de la maison ont également été endommagées par les eaux d’extinction. Les habitants ont été relogés provisoirement par des voisins.

Le feu s’est propagé à la suite de l’utilisation d’un grill à gaz. La bonbonne de gaz alimentant le gril s’est soudainement enflammée. Les flammes se sont ensuite propagées au couvert de la terrasse, puis au toit de l’habitation.