Football 3e ligue express

Groupe 1

Corbières - Corminboeuf 0-2 (0-0)

Buts: 70e (0-1), 75e (0-2).

Xavier Salas (entraîneur): «Face à un très bon Corminboeuf, mes joueurs ont réalisé un match tactiquement parfait et nous avons longtemps pu résister, grâce à un placement défensif au top. En première mi-temps, nous aurions même pu ouvrir la marque sur une belle frappe de Duffey. Cette fois, je peux dire que mon équipe est une équipe! Nous avons tous travaillé les uns pour les autres. Maintenant, il faut aller chercher le plus de points possible pour se sauver!»

Givisiez - La Roche/Pont-la-Ville 1-2 (0-1)

Buts: 19e Richoz (0-1), 82e (1-1), 91e Kolly (1-2).

Samuel Clément (entraîneur-joueur): «La première mi-temps a été à sens unique en notre faveur, mais nous n’avions qu’un but d’avance à la pause. Il faut…