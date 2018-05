Football 3e ligue express

Groupe 1 La Roche/Pt-la-V. - Corbières 8-0 (2-0) Buts: 5e S. Clément (1-0), 41e Richard (2-0), 50e Richoz (3-0), 51e S. Clément (4-0), 67e but contre son camp (5-0), 77e M. Richoz (6-0), 85e M. Richoz (7-0), 87e Q. Brodard (8-0).

Samuel Clément (entraîneur de La Roche/Pt-la-Ville): «Nous tenions à faire bonne figure à l’occasion de cet unique derby gruérien. C’est chose faite, et de belle manière. Malgré une première période suffisante sur le plan technique, nous menions 2-0 à la pause. La deuxième mi-temps, elle, fut à sens unique.»

Xavier Salas (entraîneur de Continental Corbières): «Après quarante-cinq minutes encourageantes, nous avons totalement sombré en deuxième mi-temps. Je prends l’entière responsabilité de cette défaite. Je félicite le club de La Roche et je tiens à le remercier…