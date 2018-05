Football 3e ligue express

Groupe 1

La Roche/Pt-la-V. - Villars-s-G. 2-1 (1-1) Buts: 35e (0-1), 43e Brodard (1-1), 54e Richoz (2-1).

Samuel Clément (entraîneur de La Roche/Pont-la-Ville): «Nous avons affronté une belle équipe, qui nous a mis en difficulté défensivement. Villars-sur-Glâne a globalement dominé la première période. Nous avons ensuite bien réagi en nous montrant plus agressifs et entreprenants. Il nous reste deux matches pour nous qualifier pour les finales de promotion et nous allons batailler pour atteindre l’objectif de la saison.»

Châtel-Saint-Denis - Givisiez 0-2 (0-2)

Buts: 26e (0-1), 33e (0-2).

Bernard Gaudard (coach de Châtel-Saint-Denis): «La victoire est méritée pour Givisiez, qui en voulait davantage. Les deux buts encaissés sont des cadeaux. L’équipe n’était pas prête à se faire mal. Elle…