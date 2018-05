Football 3e ligue express

Groupe 1

Corbières - Givisiez 0-7 (0-2)

Buts: 6e (0-1), 15e (0-2), 51e (0-3), 53e (0-4), 60e (0-5), 61e (0-6), 81e (0-7).

Xavier Salas (entraîneur de Corbières): «Une rencontre qui a ressemblé aux autres. La première mi-temps a été bonne, avec des occasions. Puis, à partir de l’heure de jeu, nous lâchons physiquement. On voit que nous ne nous entraînons plus beaucoup.»

Schönberg - Châtel-St-Denis 6-2 (0-1)

Buts: 17e Rapsode (0-1), 53e (1-1), 57e Teixeira (1-2), 67e (2-2), 68e (3-2), 79e (4-2, penalty), 81e (5-2), 84e (6-2).

Duilio Servadio (entraîneur de Châtel-Saint-Denis): «Un déplacement avec deux mots d’ordre: pas de blessure et pas de cartons. La mission a été remplie. Nous avons pris deux fois l’avantage et nous menions encore 2-1 à la 67e. Un penalty et deux erreurs nous coûtent…