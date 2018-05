Grève annoncée dans tous les hôpitaux

Le SSP organise mardi une journée d’actions et de grève sur les sites de l’HFR et du RFSM. La FEDE participera au rassemblement de midi et à la manifestation du soir.

Mercredi soir, plus de 120 personnes ont participé à l’assemblée du Syndicat des services publics (SSP). «C’est presque à l’unanimité que la grève a été votée», précise Catherine Friedli, secrétaire syndicale. La grève aura lieu mardi, sur tous les sites de l’HFR et du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM).

Les syndicats SSP et FEDE avaient soumis un ultimatum au Conseil d’Etat et au bureau du Grand Conseil: repousser le débat prévu jeudi au Parlement pour éviter la grève (La Gruyère du 17 mai). Vendredi à midi, au terme du délai de réponse, le Conseil d’Etat a estimé que le Grand Conseil restait maître de son…