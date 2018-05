Il reste du chemin à faire pour Berset

Après des résultats encourageants en Coupe d’Europe, Jean-Marc Berset se frottait au gratin mondial, ce week-end à Ostende, pour sa première Coupe du monde de handbike depuis deux ans. Le Bullois est rentré de Belgique avec une 21e place au contre-la-montre, une 19e dans la course en ligne, et la certitude qu’il lui reste du boulot avant de retrouver sa place parmi les meilleurs. «Mais je suis sur la bonne voie!» souffle l’athlète de 58 ans. A propos de souffle, le tout jeune retraité a eu fort à faire sur la côte belge. «Quand on dit qu’il souffle là-bas, ce n’est pas une blague!»

Jeudi pour le contre-la-montre, Jean-Marc Berset a été gêné au moment du grand virage à 180° situé à mi-course. «Après une longue ligne droite le long de la mer, on devait prendre un virage pour repartir dans…