M6, MARDI, À 21 H

Après le groupe des 10 célébrités, c’est au tour de Camille Cerf, Miss France 2015, de se lancer dans le grand bain de l’aventure The Island Célébrités. Cette jeune femme de 22 ans, dont le sacre a été suivi par des millions de Français, a décidé de casser son image de papier glacé en acceptant de survivre 15 jours sur une île déserte. Mais alors qu’elle pensait vivre cette expérience en groupe, Mike Horn a décidé d’isoler la benjamine de l’aventure pour qu’elle grandisse plus vite dans une survie en solitaire. Il va déposer Miss France 2015 sur la même île que les 10 autres célébrités, mais au sud, à 2 kilomètres du grand groupe, seulement accompagnée d’une cadreuse aguerrie de 29 ans, Séfora. Les deux femmes vont vivre un débarquement chaotique et face aux dangers qui…