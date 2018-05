Jérémy Schouwey 5e des 20 km de Lausanne

Très belle performance pour Jérémy Schouwey. Le coureur de Villarssous-Mont s’est en effet classé 5e de l’épreuve reine des 20 km de Lausanne. Dimanche, le Gruérien a parcouru la distance en un temps de 1 h 10’57. Il a concédé 8’41 au vainqueur kényan Sylvester Kipchirchir Kiptoo. Troisième après cinq kilomètres, il a ensuite dû baisser son rythme pour finalement terminé 5e. L’année dernière, il s’était classé 14e. «Je suis très content de mon classement, même s’il faut avouer que moins de coureurs africains étaient présents cette année.» Il continue en expliquant sa course: «Derrière les deux premiers, nous avons formé un groupe de Suisses. Nous étions quatre jusqu’au septième kilomètre. Ensuite, le groupe a explosé et j’ai terminé la course seul. Isolé durant douze kilomètres, c’est…