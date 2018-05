Jacques Brodard s’en est allé le 2 mai au terme d’une courte maladie pulmonaire. Un dernier hommage lui a été rendu le 4 mai en l’église de Broc.

Jacques est né le 4 octobre 1953 dans le foyer de Gratien et Marie Brodard. Avec son frère François et sa sœur Jeanne-Marie, il passa une enfance heureuse, participant au fonctionnement de l’épicerie de ses parents. Après un passage au Collège Saint-Michel et un apprentissage dans la vente, Jacques se découvrit une passion pour le vin. C’est ainsi que dans le cadre de l’école d’œnologie de Changins, il fit un stage dans la cave Rives du Bisse, à Ardon.

C’est lors de ce séjour en Valais qu’il rencontra Patricia, qui deviendra son épouse en 1980. Le couple eut deux fils, Bastien et Baptiste, qui étaient sa fierté. Papa admirable et personne…