A l’affiche

AVRY-DEVANT-PONT

Le Vignier: exposition de Thérèse Perroud

(aquarelles).

BULLE

Musée gruérien: Lavieenville, exposition suisse de papiers découpés. Jusqu’au

9septembre.Canivetsetpetitparadis, exposition. Jusqu’au9septembre.

Les Halles: LesamisdeCerisier, exposition de Daphné Widmer et Isabelle Fragnière-Rime. Jusqu’au1erseptembre.

Osmoz: classiques de la peinture fribourgeoise, exposition collective. Jusqu’au 24 juin. Je-di14h-18h.

CHARMEY Musée: 1993-2018,plongéedansl escollectionsduMusée, dernière exposition du conservateur Patrick Rudaz.

Jusqu’au10juin.

Hôtel Cailler: exposition 40années d’affichesJeanTinguely-NikideSaintPhalle.

Jusqu’enjuin.

CHÂTEAU-D’ŒX

Musée du Pays-d’Enhaut: «Ici et ailleurs» exposition d’Henri Marquis et Claude Yersin (papiers découpés, huiles et pastels).…