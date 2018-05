L’humour de Topick, entre le clown et le sociologue

Le programmateur du Zénith, à Château-d’Œx, parle d’un «vrai coup de cœur». Dans la présentation de la soirée, on lit que l’«on retrouve l’esprit du Charlot des Tempsmodernes, les dérapages incontrôlés de Gaston Lagaffe, le burlesque des Marx Brothers et l’humour caustique de Coluche». Et tout ça dans le seul Topick, qui présente son Bureaudes solutions ce vendredi à la salle damounaise (20 h 30). Entre le clown, le sociologue et l’acrobate, cet humoriste français monte une start-up avec des solutions simples comme la serpillière électro-rotative qui décape tout du sol au plafond ou la pince à élagage pour raccourcir la pausecafé. Réservations: 079 478 52 68. www.leccl.ch.