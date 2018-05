L’Orchestre de chambre invite la violoniste Antje Weithaas

Après trois représentations cette semaine du spectacle de Vincent Kucholl et Vincent Veillon, Le fric (complet), la saison d’Equilibre-Nuithonie s’achèvera mardi, avec l’Orchestre de chambre fribourgeois. L’ensemble dirigé par Laurent Gendre accueillera pour l’occasion la violoniste allemande Antje Weithaas, qui interprétera le Concerto en mi mineur op. 64 pour violon et orchestre de Felix Mendelssohn. En entrée de concert, l’OCF présentera en première mondiale la version pour orchestre des Danses suisses du compositeur fribourgeois Laurent Mettraux. Ce dernier concert à l’abonnement de la saison se terminera avec la Symphonie N° 2 en do majeur de Robert Schumann. Directrice artistique de la Camerata Bern, Antje Weithaas a été invitée par certains des plus importants orchestres…