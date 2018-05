La 22e édition du tournoi de Bulle dès demain

De vendredi à dimanche se déroulera la 22e édition du Tournoi de tennis en fauteuil de Bulle. Au Centre de tennis, une quarantaine de participants, dont huit athlètes féminines, sont attendus à l’occasion de cette manifestation. Parmi les têtes d’affiche masculines, on notera la présence de Luca Spano (Italie, 56e mondial), Dermot Bailey (Grande-Bretagne, 86e), Sébastien Husser (France, 97e mondial), multiple vainqueur de cette épreuve, et de Mike Denayer (Belgique, 100e). Du côté féminin, les favorites sont les Suissesses Nalani Buob (25e), Gabriela Buehler (36e) et Annabelle Ribeaux (75e). Demain, les premières rencontres sont prévues dès 9 h, samedi dès 8 h et dimanche dès 8 h 30. Les finales sont prévues le dimanche entre 10 h et 11 h 30.