La beauté, c’est vraiment le pied

Avec les beaux jours, les pieds se mettent à nu. Alors autant qu’ils se présentent sous leur meilleur jour, avec un entretien impeccable et de jolies couleurs sur les ongles. Deux spécialistes installées à Bulle donnent quelques conseils et livrent les tendances 2018.

KARINE ALLEMANN

Le vernis sur les pieds a longtemps été une galère. On se souvient de la belle couleur flashy dont on garnissait nos petons encore tout blancs avant de partir en vacances. Et puis on mettait des chaussettes et des chaussures pour le voyage et, arrivée à la plage où on pouvait enfin sortir les tongs de la valise, il manquait toujours un peu de couleur sur l’un ou l’autre ongle.

Eh bien, tout ça c’est terminé depuis l’invention en 2011 du vernis permanent ou semi-permanent. L’effet est naturel (contrairement…