La cuchaule fait son entrée dans la famille des AOP

Deux ans et une opposition après le dépôt de la demande d’AOP, cette décision réjouit toute la filière fribourgeoise des céréales, de la meunerie et de la boulangerie ; elle couronne son engagement pour perpétuer la tradition d’une spécialité du canton de Fribourg. Le sigle AOP garantira aux consommateurs l’utilisation d’ingrédients locaux, l’authenticité de la recette et la méthode artisanale d’élaboration.