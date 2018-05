La haute société et ses drôles de bassesses

Laure Mi Hyun Croset

LE BEAU MONDE

Albin Michel, 208 pages

Genevoise née à Séoul, Laure Mi Hyun Croset s’est fait remarquer par des recueils de nouvelles, avant de livrer ce premier roman acide et délicieusement sarcastique. Le beau monde se déroule un jour de noces, dans la haute société française. Tout est prêt pour une fête de très bon goût, sauf que la mariée ne vient pas, laissant son promis, Charles-Constant, désemparé. Ainsi que toute la famille et les invités. Mais pas question de renoncer au cocktail, ni au dîner: «De l’argent avait été investi, autant que l’on en profitât!» Au fil de la soirée, les langues se délient et les différentes interventions finissent par dresser un portrait nuancé de Louise, l’absente qui se révèle omniprésente.

Structuré avec autant d’habileté que de…