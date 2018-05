Laurence Jaquet s’est éteinte vendredi 4 mai, entourée de ses proches, à l’âge de 86 ans. Un dernier hommage lui a été rendu mardi en l’église du Châtelard.

Laurence est née à la ferme des Moulinets, à Sâles, le 31 décembre 1932. Fille de Casimir et Marie Savary Cardinaux, elle grandit entourée de ses quatre frères et de ses deux sœurs. Dès son plus jeune âge, elle soutint ses parents dans les durs labeurs du quotidien, les travaux aux champs et au jardin en particulier.

Dans sa jeunesse, elle travailla à l’atelier de couture Seiler. Elle adorait également rendre service à son oncle Max au Restaurant de la Croix-Blanche au Mouret, sans oublier ses fameuses tournées de pains du jeudi au volant de sa légendaire Citroën.

Laurence était une bonne vivante. Elle aimait danser, aller à la…