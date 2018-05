Le bonjour et la patte d’Alex Frei

Trois poteaux, un penalty raté et un but: Alex Frei s’est fait plaisir samedi face à La Tour/Le Pâquier, en demi-finale de Coupe de Suisse seniors. QUENTIN DOUSSE

Jouera, jouera pas? La question était sur toutes les lèvres, samedi soir au terrain de la Ronclina. La réponse est finalement tombée sur le coup de 19 h, quand le bien-nommé et attendu Alexander Frei a rejoint ses coéquipiers pour la fin de l’échauffement. Une arrivée tardive qui a suscité les commentaires des quelque 300 spectateurs présents, entre admiration chez les plus jeunes et scepticisme sur sa forme chez les plus âgés.

Mais le Bâlois a (très) rapidement dissipé le moindre doute dans cette demi-finale de Coupe de Suisse seniors. L’ex-international n’est pas venu pour parader, mais bien pour envoyer son équipe de…