Le cri de la sirène

Guillaume Sorel

BLUEBELLS WOOD

Glénat

Depuis de nombreuses années, Guillaume Sorel arpente les arcanes de la légende et du mystère. Après quelques années de discrétion bédéistique, le voilà de retour dans ses contrées favorites en revisitant le conte classique d’Andersen La petite sirène dans une version plus sombre, brumeuse même. William est peintre, mais, depuis la disparition de son épouse, il n’arrive pas à retrouver un sens à sa vie. Installé sur une île, il se tient à l’écart de toute sociabilité, ou presque, préférant vivre avec les fantômes de son chagrin. Un jour pourtant, cette monotonie volontaire est perturbée par l’arrivée sur la plage d’un être étrange, intrigant et particulièrement dangereux: une sirène. Comme dans la mythologie scandinave, celle-ci peut manger de la chair…