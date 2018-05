Le débrief en 2e ligue

Haute-Gruyère - Avenches 1-4 (1-0)

Buts: 21e Ramabaja (1-0), 48e Mehmetaj (1-1 sur penalty), 67e Mehmetaj (1-2 sur penalty),

72e Mehmetaj (1-3), 94e Monney (1-4).

«Quand on mène 1-0 à la 45e, à la maison, jamais on ne devrait perdre 1-4...» Lionel Martin regrette forcément ce revers concédé vendredi, face à une équipe d’Avenches. C’est la deuxième mi-temps qui a coûté cher à Haute-Gruyère. «A 40 mètres du but, le centre-avant adverse a dribblé cinq ou six de nos joueurs sans qu’aucun n’ait l’idée de faire une faute pour stopper l’action. Il a pu partir seul marquer l’égalisation. Sur le deuxième but, une incompréhension entre nos deux arrières centraux a débouché sur un penalty un peu sévère.» Les Gruériens plieront encore deux fois.

Et Lionel Martin de retenir: «Il ne faut pas se voiler…