Le débrief en 2e ligue

Sarine-Ouest - Gumefens/S. 2-1 (2-0) Buts: 25e 1-0, 45e 2-0, 51e V. Ropraz 2-1.

Pas content des siens, Lucien Dénervaud. Gumefens/Sorens s’est incliné dans le fief du néopromu Sarine-Ouest 2-1 en… déjouant en première mi-temps: «Je n’ai pas reconnu mon équipe, déplore le technicien gruérien. On a commis des erreurs défensives qu’on ne faisait plus. En face, Sarine a su concrétiser.»

Tombé juste avant la mitemps, le deuxième but aurait pu déstabiliser les Gruériens. Il n’en fut rien. Vincent Ropraz tonna la révolte en réduisant le score de la tête sur un coup franc peu après la reprise. «La deuxième mi-temps fut clairement nôtre. On a poussé. Malheureusement, on n’a pas trouvé le chemin des filets.»

Débarrassé de tous soucis de relégation, trop distancé pour décrocher la timbale,…