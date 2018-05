Le débrief en 2eligue inter

La Tour/Le P. - La Sarraz/E. 2-1 (0-0)

Buts: 74e Da Silva (0-1), 85e Marek (1-1), 87e Moura Almeida (2-1).

La Tour/Le Pâquier: Overney; Monteiro, Asaj, Islami, Mendizov; Da Silva, Grilo, Mendes, Jaquet

Coup double pour les Tourains qui, ne l’oublions pas, se sont d’abord assurés de leur maintien dimanche. «On est dehors! souffle Thierry Bally. On a la chance de pouvoir travailler avec le FC Bulle et, aujourd’hui, on peut dire que tout est bien qui finit bien pour les deux clubs. L’histoire est juste magnifique.»

Pourtant, tout n’a pas été simple dimanche, avec un match qui s’est décanté en deuxième mi-temps, et surtout après l’ouverture du score par Da Silva, d’une tête parfaite à la suite d’un corner (74e). Les Tourains – et les Bullois – n’ont pas eu le temps de pleurer longtemps…