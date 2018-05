Le ménage de printemps

Mai 68: Cinquante ans d’une contestation qui changea la France et connut des échos jusqu’en Suisse. Un mouvement international, anarchique, violent, festif et utopiste. Une révolte qui rêvait de révolution.

ROMAIN MEYER

On dit qu’il faut au moins trente ans pour qu’un fait devienne un objet d’étude historique. Mai 68 en a cinquante. Les passions auraient dû retomber et le subjectif s’effacer devant l’objectif. Pourtant, la photo reste floue et l’héritage indistinct, coincé entre le désir et l’excès. Il divise toujours autant, sacrifiant le regard neutre à des grilles de lecture partisane, à droite comme à gauche de l’échiquier politique. L’interprétation est multiple, parfois frisant le malhonnête, souvent coincée entre le rappel du mythe et l’autocélébration. C’est que l’événement est…