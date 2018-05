Le mondial paraît loin pour L’Homme

La manche de Coupe du monde à Nove Mesto, en République tchèque, s’est avérée compliquée pour les régionaux du voyage. En particulier pour un vététiste, Léo L’Homme. Une semaine après sa décevante 60e place à Albstadt (Allemagne), le Vuadensois du Team VTT BMC Fribourg a terminé samedi au 81e rang de la course U23 (1 h 32, à neuf minutes de la tête). «C’était une catastrophe, concède sans détour l’intéressé. Au niveau Coupe du monde, on se retrouve très vite loin au classement en n’étant pas à 100% de sa forme.» Parti en 70e position, le Gruérien de 22 ans est néanmoins parvenu à approcher le top 25 après deux tours. «Mais j’ai ensuite explosé comme rarement. Je n’avais plus aucune énergie, les jambes vidées, à peine si je tenais mon vélo. Cela m’arrive depuis plusieurs semaines en…