Le PCS rejette l’initiative «Monnaie pleine»

Réunis mercredi à Corpataux, les délégués du Centre Gauche PCS se sont prononcés sur les objets soumis en votation, le 10 juin. Par 16 voix contre 2, ils ont rejeté l’initiative «Monnaie pleine». «L’objectif est louable, mais si la Suisse change seule de système, c’est risqué, explique le président du parti Philippe Wandeler. Nous sommes plutôt favorables à un renforcement de la capitalisation des banques.» C’est en revanche oui pour la Loi sur les jeux d’argent (19 oui, 1 non, 1 abstention) et pour le projet BCU (16 oui, 1 non et 3 abstentions).