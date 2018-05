Le rebelle rend les armes

Dans un livre-testament, le philosophe Régis Debray dresse un Bilandefaillite de son parcours, de ses idées et de son action. Sans amertume, avec un humour désabusé et, surtout, avec le style d’un vrai écrivain.

ÉRIC BULLIARD

Il a accompagné, commenté, vécu un demi-siècle de vie intellectuelle, politique et culturelle. Par l’action – aux côtés de Che Guevara dans la guérilla bolivienne, puis comme conseiller de François Mitterrand – et par l’écrit, puisque sa bibliographie compte plus de 70 ouvrages. Aujourd’hui, Régis Debray rend les armes et des comptes: dans un vif petit livre, souriant et désenchanté, il tire de ses décennies de lutte un Bilan de faillite.

«Tu as seize ans, moi soixante-seize»: Régis Debray s’adresse à son fils, avide de conseils sur la filière d’études à suivre. En…