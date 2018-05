Le RegioExpress Bulle-Berne s’arrêtera à Guin

Dès le 9 décembre, les trains du RegioExpress Bulle-Berne s’arrêteront à Guin. Il s’agit de la principale nouveauté du projet d’horaire 2019, selon le communiqué de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC). La cadence à 30 minutes sera également prolongée le soir sur la S1 Berne-Fribourg et une offre nocturne de bus sera mise en place au départ de Fribourg et Bulle, le weekend. L’ATE a salué, dans un communiqué, les innovations apportées. Elle se dit satisfaite de voir que les nombreuses améliorations apportées en 2018 sont maintenues. Le projet sera mis en consultation publique, du 28 mai au 17 juin.