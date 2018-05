Le rock acrobatique a séduit son monde à Bulle

La salle omnisports du Collège du Sud a fait la part belle au rock acrobatique, samedi, à l’occasion de la Swiss Cup organisée par le Gruyèrock. «On a accueilli 150 danseurs et, tout au long de la journée, environ 400 spectateurs étaient simultanément dans les gradins, souligne le président d’organisation Richard Wegmüller. Beaucoup de gens sont venus découvrir notre sport, nous sommes ainsi très satisfaits.» Dans la catégorie reine (free style), la victoire est revenue au couple bernois Nicolas et Noemi Kuran-Pellegatta. Du côté gruérien, Filipe Ribeiro et Lisa Kolly (photo)ont terminé à la 6e place juniors (sur 7). Manon Jelk et Estelle Philipona ont, elles, été éliminées en demi-finale chez les begginers. La compétition nationale pourrait revenir dans le chef-lieu gruérien en 2019…