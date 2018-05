Le sacré et son empreinte

La religion laisse son empreinte dans le paysage. Entre chapelles et monastères, le canton de Fribourg en est l’un des exemples les plus parlants de Suisse. Son patrimoine bâti religieux a reçu samedi le Prix du paysage de l’année 2018.

SOPHIE ROULIN

La cathédrale de Fribourg, la chapelle du Pré de l’Essert, l’ancienne chartreuse de la Part-Dieu, la chapelle de l’île d’Ogoz… Ces monuments religieux sont quelques exemples parmi ceux qui modèlent le paysage du canton de Fribourg. Qui y inscrivent l’empreinte de l’histoire et une valeur spirituelle. Ces paysages sacrés, notamment ceux des abbayes et monastères du bassin de la Sarine, sont désignés Paysage de l’année 2018 par la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP). La remise du prix a eu lieu samedi à…