Les Bullois retrouvent la LNA

Belle performance des membres du Minigolf-club de Bulle. Les 12 et 13 mai derniers, les Gruériens ont en effet décroché, «après belle lutte face aux équipes hotes» selon le joueur Dominique Gendre, leur promotion en Ligue nationale A. C’est sur le parcours de Granges, dans le canton de Soleure, que les locaux ont réalisé cette performance. «Granges avait été relégué l’année dernière et voulait absolument remonter. Nous avons battu ces adversaires pour deux points.» Deuxième en 2016 et 2017, le MC Bulle retrouve enfin le plus haut niveau national, qu’il avait côtoyé il y a une dizaine d’années. L’équipe régionale était composée de (deg.àdr.): en haut: Elan Ganesalingam, Didier Gendre. Au milieu: Robert Bettex, Johan Maillard, Andi Rossi, Pierre Köstinger. En bas: Stéphane Ziegenhagen,…