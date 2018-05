Les jeunes gymnastes du canton se mesuraient à titre individuel

La salle omnisports était réservée au championnat cantonal agrès féminins C1-C4 et aux tests de gym et danse, ce week-end à Bulle. Parmi les sociétés à avoir remporté des médailles d’or, la FSG Bulle et l’EPF La Tour-de-Trême.

KARINE ALLEMANN

On n’aurait pas fait entrer une pupillette de plus! Samedi, la salle omnisports du Collège du Sud avait fait le plein, sur un terrain bondé d’engins et de gymnastes, et dans les tribunes, où nombre de parents immortalisaient smartphone à la main le passage de leur concurrente préférée. Le championnat cantonal individuel agrès féminins, pour les catégories C1 à C4, a réuni plus de 300 gymnastes en Gruyère.

La FSG Bulle a l’habitude des titres et des podiums. Ce weekend, ses représentantes Jeanne Niedegger et Frédérique Pipoz ont remporté…