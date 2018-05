Les neiges du Kilimandjaro

FRANCE 3, JEUDI, À 20 H 55

Malgré son récent licenciement, Michel, la cinquantaine, vit heureux auprès de sa femme, Marie-Claire. Lors de leur trentième anniversaire de mariage, les amis et la famille se cotisent pour leur offrir un voyage. Mais un soir, deux inconnus armés et masqués surgissent chez le couple, les frappent et s’enfuient avec leur argent. Leur désarroi est d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel… ■