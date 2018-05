Meurtres en Cornouaille

RTS1, VENDREDI, À 21 H 15

Mari et femme, Tristan et Marion Leguay sont également tous deux policiers et travaillent régulièrement ensemble sur les mêmes affaires. Ils enquêtent cette fois sur la découverte du corps de Morgane, une jeune femme de 29 ans retrouvée noyée accrochée à une balise à l’entrée du port de Douarnenez, en Bretagne. Le carnaval avait pris fin la veille et elle portait encore son costume, celui de Dahut, une princesse – selon la légende – responsable de la disparition de l’antique cité de d’Ys… ■