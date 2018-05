Michaël Gregorio: j’ai 10 ans

M6, MERCREDI, À 21 H

Michaël Gregorio fête ses dix ans. Dix ans de succès! Pour l’occasion il retourne complètement le répertoire musical français et international, de Michel Berger à Daft Punk en passant par Stromae, Mika, Bruno Mars, Jacques Brel, David Bowie ou encore Michael Jackson… Avec des performances inédites: un retour à l’époque de ses 10 ans, les années 90, des mariages totalement improbables (Aznavour et Maître Gims, Shakira et Francis Cabrel). Le tout accompagné par des invités surprenants… ■