Mr Eddy & Cie

RTS2, MERCREDI, À 20 H 45

Les plus grands artistes fran- çais se retrouvent sur scène pour un prime exceptionnel autour du grand Eddy Mitchell. En solo, en duo, ou en collégiale, tous ont répondu présent à l’invitation de monsieur Eddy pour reprendre avec lui les plus grands succès de son répertoire. Pour cette prestigieuse soirée, Eddy Mitchell recevra: Laurent Gerra, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Brigitte, Arno, Thomas Dutronc, Christophe, Olivia Ruiz, et bien d’autres! ■