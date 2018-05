Non, Romont n'est pas encore en vacances

En difficulté ces dernières semaines, le CS Romontois a montré une vive réaction samedi en étrillant Richemond (5-1). Ce succès, qui condamne pratiquement les Sarinois à la relégation, permet aux Glânois de revenir à seulement trois unités du podium.

QUENTIN DOUSSE

«La grande différence? Notre état d’esprit! Ces trois dernières semaines, nous ne faisions plus les efforts nécessaires. Il fallait oublier et repartir de zéro. Mais je savais l’équipe capable de réagir.» Le soulagement est perceptible dans les mots de Frédéric Studer. Son équipe du CS Romontois, restant sur deux revers consécutifs, a montré samedi soir qu’elle était encore bel et bien en vie. Et de quelle manière! Sur leur pelouse, les Glânois en ont «passé» cinq à Richemond, victime expiatoire et quasiment condamnée à la…