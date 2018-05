Oui massif du PDC pour le projet BCU

Les délégués du PDC ont plébiscité le projet d’agrandissement de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), jeudi à Neyruz. Réunis en assemblée, ils se sont également prononcés sur les autres objets soumis en votation le 10 juin prochain. Ils ont encore découvert la nouvelle plate-forme de contacts et d’échanges Forum F, destinée à la promotion des talents féminins au sein du parti. Touchant tous les niveaux politiques– communal, cantonal et fédéral – le projet se concrétisera dans les mois à venir.

Avec 82 oui, 2 non et 2 abstentions, le soutien au projet BCU, présenté par la députée Madeleine Hayoz, a été clair. Tout l’a été, selon le communiqué du PDC, celui pour la Loi fédérale sur les jeux d’argent, défendu ce soir-là par le conseiller aux Etats Beat Vonlanthen. Avec un…