Parler du théâtre par le théâtre

Avec leur compagnie Un Air de rien, Hélène Cattin et Sandra Gaudin se sont intéressées ces dernières années aussi bien aux vacances (Farniente) qu’à Louis de Funès (Louis Germain David de Funès de Galarza) ou à Pierre Desproges (Des femmes qui tombent). Dans Au théâtre ce soir, qu’elles présentent ce samedi à L’Arbanel, à Treyvaux, les comédiennes et auteures vaudoises (mises en scène par Christian Scheidt) se penchent sur leur art. Hélène Cattin et Sandra Gaudin explorent le désir et le fonctionnement du théâtre, en visitant les genres, à travers des extraits de tragédies, de comédies, de vaudevilles, de performances contemporaines… «Avec sérieux, mais sur un mode drolatique», elles s’interrogent sur cette étrange activité qui consiste «à venir s’oublier dans une salle où tout n’est…