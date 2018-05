Partir tant qu'on a l'envie

A bientôt 69 ans, Charles-André Ramseier a annoncé sa démission du poste de syndic de Château-d’Œx. Il a tenu pendant sept ans les rênes de sa commune. Avec la concrétisation de plusieurs projets d’envergure, mais aussi quelques écueils.

SOPHIE ROULIN

Une retraite bien méritée? Après sept ans de syndicature, Charles-André Ramseier a annoncé sa démission pour la fin juin. «Mais je vais reprendre mon mandat d’expert dans le tourisme pour l’Aide suisse aux montagnards et poursuivre quelques autres missions.» A 69 ans, l’ancien directeur de l’Office du tourisme local – entre 1975 et 1990 – et de l’Office du tourisme du canton de Vaud (OTV), de 1994 à 2011, estime qu’il est temps de passer le flambeau. Nicole Schnegg, 56 ans, a été élue tacitement à la fin du mois d’avril. Elle sera la…