Les hockeyeurs suisses ont une nouvelle médaille d’argent autour du cou. Ce n’est pas l’or, pour si peu, mais vice-champions du monde, c’est déjà extraordinaire. Ce qui l’est encore davantage, c’est la manière dont ils l’ont décrochée. Décomplexés, ils ont bousculé les grandes nations du hockey. Il faut remercier mille fois le sélectionneur national Patrick Fischer. Et, pourquoi pas, hurler comme les adolescentes des années 1990: «Patriiiiiiick, on t’aime!»

Objectivement, Patrick Fischer est bien plus beau aujourd’hui que Patrick Bruel. Mais là n’est pas le propos. On aime Patrick Fischer pour nous offrir une équipe de Suisse conquérante. Pas seulement contre la France ou la Biélorussie, mais aussi contre la Finlande, le Canada et la Suède. Durant les années de Ralph Krueger, il fallait…