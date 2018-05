Pixels et caetera

Mois de mai, joli mois du slogan. En 1968: «sous les pavés la plage», «jouir sans entraves», «élections pièges à cons», «faites l’amour pas la guerre», «il est interdit d’interdire», «CRS, SS»… On connaît. Et pour ce mois de mai 2018, quels pourraient être les slogans que nos petits-enfants jugeront dans cinquante ans avec mansuétude? Exercice de style: «plutôt mort que chien», «la fiction vaincra», «stop aux abus de démocratie», «libérez vos wi-fi», «pour le califat ultralibéral», «le véganisme n’a pas de passé», «insurrection sans viagra», «Google n’a pas réponse à tout, chérie», «les riches n’ont plus peur des pauvres», «les LGBT ont raison sur tout», «mettez votre télé sur le trottoir», «Dieu est une femme comme les autres», «Tweeter c’est con, retweeter c’est recon», «l’exil n’est…