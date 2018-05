Pixels et caetera

A cette heure de l’après-midi, le store du kiosque faisait une ombre sur le présentoir à journaux placé devant la vitrine, et cette ombre, plus précisément, couvrait la partie supérieure du visage de Philip Roth dont le portrait, qui se détachait sur un fond noir, avait été choisi par Libérationpour annoncer la disparition de l’écrivain, mort à 85 ans. Et si cette ombre était plus qu’une ombre? Le signe du déclin de la littérature, comme Philip Roth l’avait annoncé en parlant, dans une de ses interviews à Libération, de l’inexorable réduction du nombre de vrais lecteurs? Et si cette ombre marquait la frontière de plus en plus imprécise entre la fiction et le réel? Obama ne vient-il pas d’être engagé par Netflix, qui a produit Houseofcards, et voici l’ancien président travaillant pour la…