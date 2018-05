Plus d’un millier de coureurs à Ursy

La course VTT La Glânoise connaît un succès toujours aussi large après vingt-deux ans d’existence. Ce week-end, plus d’un millier de vététistes sont attendus à Ursy. Une nouveauté cette année: la randonnée, pas chronométrée, sera organisée dimanche matin.

VALENTIN CASTELLA

Ce week-end à Ursy, ils seront plus d’un millier à participer, d’une manière ou d’une autre, à la 22e édition de La Glânoise, d’un budget de 40 000 francs. Un succès populaire qui ne fait que s’accentuer au fil des années et qui attire également les meilleurs spécialistes régionaux et d’ailleurs. Cette année par exemple, l’épreuve reine prévue samedi après-midi fera office de championnats cantonaux et romands.

Pour attirer tout ce monde, le Ski-club Siviriez, qui organise cette manifestation depuis le départ, voit les…