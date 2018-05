Poésie romanche mise en musique

Le chanteur, compositeur et comédien grison Mario Pacchioli a souhaité «donner un nouveau souffle à la poésie romanche». Il a puisé dans ce patrimoine et sélectionné 18 poèmes des XIXe, XXe et XXIe siècles qu’il a mis en musique pour orchestre symphonique et chœur. Remas (Rimes) est à découvrir ce vendredi à Equilibre. Mario Pacchioli sera accompagné de la Kammerphilharmonie des Grisons (dirigée par Jérôme Kuhn) et de La Chanson de Fribourg (sous la direction de Jérémie Zwahlen).

Né en 1981 dans la vallée de la Surselva, Mario Pacchioli a connu une enfance bercée par la musique et le chant. En 2004, son album Mario Pacchioli est devenu le premier (et jusqu’ici unique) disque en romanche à prendre la tête des ventes en Suisse. Pour ce spectacle, il a choisi des poèmes venus de sa vallée…