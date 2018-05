Pour samedi soir, le rouge est mis

L’apothéose ou la frustration? Le feu d’artifice ou le désert morne? Les finales ont ceci de particulier qu’elles génèrent des attentes démesurées. Elles sont le point d’orgue d’une compétition, la conclusion d’une année d’affrontements, de grosses déceptions et de scandales planétaires, oubliés le lendemain dans les brumes du café.

Souvent, l’enjeu crispe les acteurs. Et je préfère oublier les quelques purges qui nous ont menés aux penaltys au bout d’un 0-0 insipide ou d’un 1-1 sans emphase.

Le premier ingrédient d’une finale réussie, qu’on apprécie ou non leur football, c’est une équipe anglaise. Mais attention une vraie, pas un Chelsea ou un City à l’identité de jeu indéterminée. Non, une équipe qui a biberonné du fightingspiritet qui a su le communiquer à ses mercenaires. On dit donc…