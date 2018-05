Pour ses 30 ans, Rescue devient Q et invite les copains

Le groupe de rock gruérien Rescue a décidé de fêter ses 30 ans en remontant sur scène sous le nom de Q. Pour cette soirée baptisée Q Rock Night Anniversary, samedi à l’Hôtel de Ville de La Tour-de-Trême, la formation du chanteur Alain Bertschy a invité d’autres groupes existants ou qui reprennent vie pour l’occasion, ainsi que différents chanteurs et musiciens. La plupart ont participé à la vie musicale de la région, en jouant avec Isis, Oasis, Keywest, Scale, Cynosura, Crazy Sweepers, Five Sticks, The Waiters ou encore les opéras rock Kronos et Sexus.

Rescue a vu le jour en 1988 et a disparu au début des années 1990. L’idée de remonter sur scène est venue de trois de ses membres. Au cours de la soirée, les musiciens se mélangeront, les anciens accompagnant notamment les jeunes groupes…