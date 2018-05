Pour une bonne petite fête d’ultraviolence…

Jacques-Olivier Bosco

COUPABLE

Robert Laffont / La Bête noire, 400 pages

Il avait appelé le premier volet Brutale et le titre résume tout aussi bien l’impression que laisse Coupable, deuxième enquête de Lise Lartéguy. Cette lieutenante de la Police judiciaire de Paris, motarde et spécialiste en arts martiaux, est malade: «Des troubles psychologiques de la dimension d’un ouragan.» Elle peine à maîtriser son extrême violence et quand la Bête monte, il faut qu’elle cogne. Très fort. Alors, elle suit la Méthode que lui a apprise son père: «Le bien, on n’y touche pas. Le mal, on peut. Le mal, on le combat.» Elle choisit pour victimes des salopards de la pire espèce, qui regretteront de l’avoir croisée.

Un soir où elle s’est lâchée et qu’elle a terminé dans des brumes d’alcool et de drogues,…